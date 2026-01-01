Netherlands 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje med korte ærmer til mænd

Netherlands 2026 Stadium Goalkeeper

799,90 kr.

Målvogtere fortjener deres tid i rampelyset. Så betragt dette som deres Walk of Fame. En kollektion, der uddeler stjerner til alle, der blokerer skud og har modet til at stille sig mellem stolperne. Gør dig klar som dit lands keeper i denne Nederlandene-spillertrøje i et replikadesign.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Inspireret af det, de professionelle har på

Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.