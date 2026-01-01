Langærmet FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldspillertrøje til mænd

Klæd dig på som dit yndlingsholds målmand i denne FC Barcelona-spillertrøje i et replikadesign. Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.

Vist farve: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/sort

Stylenr.: HQ0477-311