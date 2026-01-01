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Langærmet FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldspillertrøje til mænd - Lucky Green/Green Strike/Green Strike/sort

Genanvendte materialer

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

Langærmet Nike Dri-FIT-Replica-fodboldtrøje til mænd

799,95 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Klæd dig på som dit yndlingsholds målmand i denne FC Barcelona-spillertrøje i et replikadesign. Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.


  • Vist farve: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/sort
  • Stylenr.: HQ0477-311

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

799,95 kr.

Klæd dig på som dit yndlingsholds målmand i denne FC Barcelona-spillertrøje i et replikadesign. Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Replikadesignet har detaljer, der er baseret på det, holdet har på.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/sort
  • Stylenr.: HQ0477-311

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Langærmet FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldspillertrøje til mænd

    FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

    799,95 kr.

    Fuldend looket