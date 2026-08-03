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Langærmet ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT-overdel til trailløb til mænd - hvid/Anthracite

Genanvendte materialer

ACG Radical AirFlow NXT

Langærmet Dri-FIT-overdel til trailløb til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne langærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.


  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

1.149 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne langærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radical Innovation

Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig. De avancerede luftkanaler er designet til at øge luftgennemstrømningen, så du kan maksimere kroppens naturlige afkølingsmekanismer.

Radical Construction

Det bløde strikmateriale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, er yderst alsidigt og udviklet med henblik på god bevægelsesfrihed og afkøling. Det har specialudviklede luftkanaler i områder med høj varme og stor risiko for gnidning – designet til at hjælpe dig med at holde dig afkølet og godt tilpas på alle de kommende kilometer.

Radical Testing

Som led i et af de største initiativer til praktiske test i Nike Runnings historie afprøvede medlemmer af All Conditions Racing Department (ACRD) prototypen i elitesæsonen 2025. Nike-designere fulgte feedback fra tests under løb og i laboratoriet for at forbedre tøjet. Elitetrailløberen og ACRD-atleten Caleb Olson havde sin prototype på, på vejen til et anstrengende 100-mile udholdenhedsløb i 2025, hvor han opnåede den næsthurtigste banetid i løbets historie.

Flere fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det ultraåndbare strikmateriale med åbne huller føles blødt og glat mod huden.
  • Den elastiske omslagskant hjælper med at holde overdelen på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • ACG-branding på brystet
  • All Condition Racing Department (ACRD)-branding på bagsiden
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IQ5848-100

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (8)

4.5 stjerner

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

Langærmet ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT-overdel til trailløb til mænd

ACG Radical AirFlow NXT

1.149 kr.

Et bærbart, afkølende mikroklima til de varme naturstier.

Designet til

Trail-konkurrenceløb

Skabt til at

holde dig kølig

Ventilation for at

forbedre luftgennemstrømningen

Funktioner til performance

  • Kølig stil

    Specialudviklede luftkanaler, der accelererer luftgennemstrømningen til huden, så det føles, som om du har en storm på kroppen.

  • Testet af atleter

    Fra klimakamre i Nike Sports Research Lab til podieplaceringer. 50 eliteatleter, 1.000 timers hård test. Kan modstå alle situationer.

  • Klar til konkurrence

    Ventilation ved albueleddet og under armen. Kort snit, så man har bedre adgang til bæltet. Ærmelængden er optimeret, så man kan se sit ur.

Bagom designet

Caleb Olson

"Vi testede Radical AirFlow under flere forskellige forhold – varmt, koldt, vådt, tørt – og finjusterede den nøjagtigt til det, jeg tænkte ville være bedst til konkurrencedagen."

Caleb Olson

ACG-atlet, vinder af 2025 Western States 100

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