Kroatien 2026/27 Pitch Ball
Nike Pitch Ball
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Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
- Vist farve: hvid/University Red
- Stylenr.: IQ7535-100
Kroatien 2026/27 Pitch Ball
Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
Fordele
Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.
Produktoplysninger
- Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
- 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
- Vist farve: hvid/University Red
- Stylenr.: IQ7535-100
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Kroatien 2026/27 Pitch Ball