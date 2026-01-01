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Kroatien 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch Ball - hvid/University Red

Kroatien 2026/27 Pitch Ball

Nike Pitch Ball

189,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.


  • Vist farve: hvid/University Red
  • Stylenr.: IQ7535-100

Kroatien 2026/27 Pitch Ball

189,90 kr.

Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.

Fordele

Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.

Produktoplysninger

  • Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
  • 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
  • Vist farve: hvid/University Red
  • Stylenr.: IQ7535-100

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    Kroatien 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch Ball

    Kroatien 2026/27 Pitch Ball

    189,90 kr.

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