Kroatien 2026/27 Club-kasket i polyester 5P Nike Club-kasket i polyester 5P

Kroatien 2026/27 Club-kasket i polyester 5P

199,90 kr.

Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat bomuldstwill i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og den er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.

Fordele Bomuldstwillet føles blødt og glat mod huden, så den er nem at gå med hele dagen. Det mellemdybe design passer lige over hovedet, hvilket giver en alsidig profil, der er afslappet og nem at style.