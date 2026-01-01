Kroatien 2026/27 Club-kasket i polyester 5P
Nike Club-kasket i polyester 5P
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat bomuldstwill i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og den er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.
- Vist farve: Sport Red/hvid
- Stylenr.: IQ7038-614
Kroatien 2026/27 Club-kasket i polyester 5P
Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat bomuldstwill i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og den er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.
Fordele
Bomuldstwillet føles blødt og glat mod huden, så den er nem at gå med hele dagen. Det mellemdybe design passer lige over hovedet, hvilket giver en alsidig profil, der er afslappet og nem at style.
Produktoplysninger
- Lukningen bagpå kan justeres ved hjælp af metalskyderen. Den overskydende strop bagpå kan nemt stoppes ind i svedbåndet.
- 100% polyester
- hand-wash
- Vist farve: Sport Red/hvid
- Stylenr.: IQ7038-614
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Kroatien 2026/27 Club-kasket i polyester 5P