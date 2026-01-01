Kortærmet Norway 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn

Genanvendte materialer
Norway 2026 Stadium Goalkeeper
Kortærmet Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Målvogtere fortjener deres tid i rampelyset. Så betragt dette som deres Walk of Fame. En kollektion, der uddeler stjerner til alle, der blokerer skud og har modet til at stille sig mellem stolperne. Gør dig klar som dit lands keeper i denne Norge-spillertrøje i et replikadesign.
- Vist farve: Lightning/sort/sort
- Stylenr.: IB5154-718
Norway 2026 Stadium Goalkeeper
Målvogtere fortjener deres tid i rampelyset. Så betragt dette som deres Walk of Fame. En kollektion, der uddeler stjerner til alle, der blokerer skud og har modet til at stille sig mellem stolperne. Gør dig klar som dit lands keeper i denne Norge-spillertrøje i et replikadesign.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du holder dig tør og godt tilpas.
Inspireret af det, de professionelle har på
Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.
Produktinformation
- Replikadesign
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Lightning/sort/sort
- Stylenr.: IB5154-718
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 140 cm
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Norway 2026 Stadium Goalkeeper