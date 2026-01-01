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Klæd dig på som dit yndlingsholds målmand i denne Chelsea F.C.-spillertrøje i et replikadesign. Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.