Nike
Juxta-Girl-sæt i to dele med sløjfe og striber til babyer (12-24 mdr.)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Sport og sødt forenes i dette todelte sæt. Crewtrøjen er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale, har tekstureret logografik, og de sænkede skuldre giver en afslappet pasform. De matchende leggings er fremstillet i blødt og elastisk jersey, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper børn med at holde sig kølige og tørre, mens de leger.
- Vist farve: Moon Particle
- Stylenr.: JA3230-267
Nike
Sport og sødt forenes i dette todelte sæt. Crewtrøjen er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale, har tekstureret logografik, og de sænkede skuldre giver en afslappet pasform. De matchende leggings er fremstillet i blødt og elastisk jersey, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper børn med at holde sig kølige og tørre, mens de leger.
Produktoplysninger
- Overdel: 50 % polyester/44 % rayon/6 % elastan. Leggings: 88 % polyester/12 % elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Moon Particle
- Stylenr.: JA3230-267
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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