Nike Juxta-Girl-sæt i to dele med sløjfe og striber til babyer (12-24 mdr.)

Sport og sødt forenes i dette todelte sæt. Crewtrøjen er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale, har tekstureret logografik, og de sænkede skuldre giver en afslappet pasform. De matchende leggings er fremstillet i blødt og elastisk jersey, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper børn med at holde sig kølige og tørre, mens de leger.

Vist farve: Moon Particle

Stylenr.: JA3230-267