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Nike Juxta-Girl-sæt i to dele med sløjfe og striber til babyer (12-24 mdr.) - Moon Particle

Nike

Juxta-Girl-sæt i to dele med sløjfe og striber til babyer (12-24 mdr.)

329,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Sport og sødt forenes i dette todelte sæt. Crewtrøjen er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale, har tekstureret logografik, og de sænkede skuldre giver en afslappet pasform. De matchende leggings er fremstillet i blødt og elastisk jersey, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper børn med at holde sig kølige og tørre, mens de leger.


  • Vist farve: Moon Particle
  • Stylenr.: JA3230-267

Nike

329,90 kr.

Sport og sødt forenes i dette todelte sæt. Crewtrøjen er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale, har tekstureret logografik, og de sænkede skuldre giver en afslappet pasform. De matchende leggings er fremstillet i blødt og elastisk jersey, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper børn med at holde sig kølige og tørre, mens de leger.

Produktoplysninger

  • Overdel: 50 % polyester/44 % rayon/6 % elastan. Leggings: 88 % polyester/12 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Moon Particle
  • Stylenr.: JA3230-267

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Juxta-Girl-sæt i to dele med sløjfe og striber til babyer (12-24 mdr.)

    Nike

    329,90 kr.

    Fuldend looket