Justerbar ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT-trailløbekasket

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Genanvendte materialer
Kommer snart
Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare ACG Fly Cap er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.
ACG Radical AirFlow Fly Cap
REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.
Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare ACG Fly Cap er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.
Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.
Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller føles glat mod huden og lader kropsvarmen slippe hurtigt ud. Burrebåndslukningen med ACG-branding gør det nemt at justere pasformen på farten.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
ACG Radical AirFlow Fly Cap