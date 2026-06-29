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Justerbar ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT-trailløbekasket - hvid/hvid

Genanvendte materialer

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Justerbar Dri-FIT-trailløbekasket

379,90 kr.

Kommer snart

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Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare ACG Fly Cap er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.


  • Vist farve: hvid/hvid
  • Stylenr.: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

379,90 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare ACG Fly Cap er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radical Innovation

Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.

Radical Construction

Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller føles glat mod huden og lader kropsvarmen slippe hurtigt ud. Burrebåndslukningen med ACG-branding gør det nemt at justere pasformen på farten.

Skelsættende komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Flere fordele

  • Designet med lav profil sidder tæt og giver en sikker fornemmelse, mens du skruer op for tempoet på krævende terræn.
  • En buet skygge hjælper med at holde solen ude af øjnene.

Produktoplysninger

  • Justerbar hægtelukning
  • 100 % polyester
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/hvid
  • Stylenr.: IX1854-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

Justerbar ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT-trailløbekasket

ACG Radical AirFlow Fly Cap

379,90 kr.