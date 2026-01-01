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Inter Milan 2026 Stadium SE Nike ACG Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd - Hyper Blue/sort/Safety Orange

Genanvendte materialer

Inter Milan 2026 Stadium SE

Nike ACG Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd

749,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne kopitrøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.


  • Vist farve: Hyper Blue/sort/Safety Orange
  • Stylenr.: IM6998-413

Inter Milan 2026 Stadium SE

749,90 kr.

For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne kopitrøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.

Inspireret af det, de professionelle har på

Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Replikadesign
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Hyper Blue/sort/Safety Orange
  • Stylenr.: IM6998-413

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Fuldend looket

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