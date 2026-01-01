Genanvendte materialer
Inter Milan 2026 Stadium SE
Nike ACG Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne kopitrøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.
- Vist farve: Hyper Blue/sort/Safety Orange
- Stylenr.: IM6998-413
Inter Milan 2026 Stadium SE
For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne kopitrøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.
Inspireret af det, de professionelle har på
Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- Replikadesign
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Hyper Blue/sort/Safety Orange
- Stylenr.: IM6998-413
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.