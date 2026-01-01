Genanvendte materialer
Inter Milan 2026 Match SE
Autentisk Nike ACG Dri-FIT ADV-fodboldtrøje til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne autentiske trøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.
- Vist farve: Hyper Blue/sort/Safety Orange
- Stylenr.: IB3141-413
Inter Milan 2026 Match SE
For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne autentiske trøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.
Avanceret åndbarhed
Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Tro mod de professionelle
Vores Match-kollektion giver dig mulighed for at trække i helt det samme som de professionelle spillere. Vi har kombineret autentiske designdetaljer med let, hurtigtørrende teknologi for at holde dig kølig og komfortabel på banen.
Produktoplysninger
- Autentisk design
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Hyper Blue/sort/Safety Orange
- Stylenr.: IB3141-413
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
ACG x FC Internazionale Milano
ACG har taget Internazionale Milano en tur væk fra banen og ind i Alperne med et nyt design, der er inspireret af Dolomitterne. Denne trøje, der er skabt ud fra forbindelsen med mellem byen og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub ved enhver højdemeter.