Inter Milan 2026 Match SE

1.149 kr.

For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne autentiske trøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.

Avanceret åndbarhed

Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Tro mod de professionelle

Vores Match-kollektion giver dig mulighed for at trække i helt det samme som de professionelle spillere. Vi har kombineret autentiske designdetaljer med let, hurtigtørrende teknologi for at holde dig kølig og komfortabel på banen.