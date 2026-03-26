Genanvendte materialer
FFF 2026 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med korte ærmer til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Målvogtere fortjener deres tid i rampelyset. Så betragt dette som deres Walk of Fame. En kollektion, der uddeler stjerner til alle, der blokerer skud og har modet til at stille sig mellem stolperne. Gør dig klar som dit lands keeper i denne FFF-spillertrøje i et replikadesign.
- Vist farve: sort/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Stylenr.: IB5304-010
FFF 2026 Stadium Goalkeeper
Målvogtere fortjener deres tid i rampelyset. Så betragt dette som deres Walk of Fame. En kollektion, der uddeler stjerner til alle, der blokerer skud og har modet til at stille sig mellem stolperne. Gør dig klar som dit lands keeper i denne FFF-spillertrøje i et replikadesign.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Inspireret af det, de professionelle har på
Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.
Produktinformation
- Replikadesign
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Stylenr.: IB5304-010
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
Flere oplysninger
Hvis dette produkt er tilpasset, kan bestillingen ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.