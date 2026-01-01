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Erling Haaland Club Fleece
Nike-fodboldshorts til større børn
27% rabat
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Disse fleeceshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.
- Vist farve: Phantom/Hot Punch
- Stylenr.: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
27% rabat
Disse fleeceshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Phantom/Hot Punch
- Stylenr.: IO5901-027
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
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Erling Haaland Club Fleece
27% rabat