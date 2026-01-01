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Erling Haaland Club Fleece Nike-fodboldshorts til større børn - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Nike-fodboldshorts til større børn

27% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Disse fleeceshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.


  • Vist farve: Phantom/Hot Punch
  • Stylenr.: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

27% rabat

Disse fleeceshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Phantom/Hot Punch
  • Stylenr.: IO5901-027

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

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    Erling Haaland Club Fleece Nike-fodboldshorts til større børn

    Erling Haaland Club Fleece

    27% rabat

    Fuldend looket