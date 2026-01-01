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England 2026/27 Nike Skills-bold - hvid/Obsidian

England 2026/27

Nike Skills-bold

149,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Vil du finjustere dit fodarbejde? Denne bolds mindre størrelse er perfekt til træning af dine færdigheder, så du bliver mere sikker på bolden.


  • Vist farve: hvid/Obsidian
  • Stylenr.: IQ7542-100

England 2026/27

149,90 kr.

Vil du finjustere dit fodarbejde? Denne bolds mindre størrelse er perfekt til træning af dine færdigheder, så du bliver mere sikker på bolden.

Fordele

Bolde i størrelse 1 er perfekte til færdighedsudvikling i alle aldre.

Produktoplysninger

  • Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.
  • 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
  • Vist farve: hvid/Obsidian
  • Stylenr.: IQ7542-100

Anmeldelser (0)

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    England 2026/27 Nike Skills-bold

    England 2026/27

    149,90 kr.

    Fuldend looket