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England 2026/27
Nike Skills-bold
149,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vil du finjustere dit fodarbejde? Denne bolds mindre størrelse er perfekt til træning af dine færdigheder, så du bliver mere sikker på bolden.
- Vist farve: hvid/Obsidian
- Stylenr.: IQ7542-100
England 2026/27
149,90 kr.
Vil du finjustere dit fodarbejde? Denne bolds mindre størrelse er perfekt til træning af dine færdigheder, så du bliver mere sikker på bolden.
Fordele
Bolde i størrelse 1 er perfekte til færdighedsudvikling i alle aldre.
Produktoplysninger
- Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.
- 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
- Vist farve: hvid/Obsidian
- Stylenr.: IQ7542-100
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England 2026/27
149,90 kr.