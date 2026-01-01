Nike
Dri-FIT Miler-sæt med top og shorts til mindre børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Uanset om det er på banen, på græsset eller på legepladsen, er dette todelte sæt essentielt til leg. Det er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde børnene kølige og tørre, mens de leger. Den strikkede T-shirt har reflekterende kant og har en rund hals uden mærke, der gør den nem at have på, og de vævede shorts har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IU5337-010
Nike
Uanset om det er på banen, på græsset eller på legepladsen, er dette todelte sæt essentielt til leg. Det er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde børnene kølige og tørre, mens de leger. Den strikkede T-shirt har reflekterende kant og har en rund hals uden mærke, der gør den nem at have på, og de vævede shorts har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IU5337-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse 4 på og er 107 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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