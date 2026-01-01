Nike Dri-FIT Miler-sæt med top og shorts til mindre børn

Uanset om det er på banen, på græsset eller på legepladsen, er dette todelte sæt essentielt til leg. Det er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde børnene kølige og tørre, mens de leger. Den strikkede T-shirt har reflekterende kant og har en rund hals uden mærke, der gør den nem at have på, og de vævede shorts har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform.

Vist farve: sort

Stylenr.: IU5337-010