Nike Dri-FIT-halstørklæde

billede 1 af 3
Nike Dri-FIT
Halsudskæring
189,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Dette halstørklæde har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og veltilpas, uanset om du løber, går eller leger.
- Vist farve: sort/Silver
- Stylenr.: DX7946-042
Nike Dri-FIT
189,90 kr.
Dette halstørklæde har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og veltilpas, uanset om du løber, går eller leger.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Alsidigt design gør det nemt at have på overalt.
Produktoplysninger
- 88% polyester/12% elastan
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/Silver
- Stylenr.: DX7946-042
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Dri-FIT.
Nike Dri-FIT
189,90 kr.