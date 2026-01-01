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Nike Dri-FIT-halstørklæde - sort/Silver

Nike Dri-FIT

Halsudskæring

189,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Dette halstørklæde har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og veltilpas, uanset om du løber, går eller leger.


  • Vist farve: sort/Silver
  • Stylenr.: DX7946-042

Nike Dri-FIT

189,90 kr.

Dette halstørklæde har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og veltilpas, uanset om du løber, går eller leger.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Alsidigt design gør det nemt at have på overalt.

Produktoplysninger

  • 88% polyester/12% elastan
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Silver
  • Stylenr.: DX7946-042

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    Nike Dri-FIT-halstørklæde

    Nike Dri-FIT

    189,90 kr.

    Fuldend looket

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