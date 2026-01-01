Nike Diamond Showcase MTL-baseballstøvler

Nike Diamond Showcase MTL

1.049 kr.

Slip dit indre bæst løs, og knus enhver fejl, der blev begået i Nike Diamond Showcase. Den er stabil takket være en sålplade i fuld længde og sikret med et bånd i mellemfoden, så den er lavet til at optimere din kraft, hvor der kræves ren styrke for at ændre spillet.

Overfør kraft

Vores midterfodsbånd hjælper med at holde din fod sikker og låst, så du kan opleve optimal kraftoverførsel.

Sving hårdt

Pladen i fuld længde giver optimal torsionsstivhed med en følelse af kontakt med jorden. Den reducerede tåfjeder hjælper med at optimere kontakt med underlaget.

Behagelig mellemsål

Mellemsålen er lavet af Cushlon, som giver komfort hele vejen rundt. Vi har også sænket mellemsålens højde for at give en følelse af bedre kontakt med jorden og optimal stabilitet.