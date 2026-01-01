Nike Diamond Showcase MTL
Baseballstøvler
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Slip dit indre bæst løs, og knus enhver fejl, der blev begået i Nike Diamond Showcase. Den er stabil takket være en sålplade i fuld længde og sikret med et bånd i mellemfoden, så den er lavet til at optimere din kraft, hvor der kræves ren styrke for at ændre spillet.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Slip dit indre bæst løs, og knus enhver fejl, der blev begået i Nike Diamond Showcase. Den er stabil takket være en sålplade i fuld længde og sikret med et bånd i mellemfoden, så den er lavet til at optimere din kraft, hvor der kræves ren styrke for at ændre spillet.
Overfør kraft
Vores midterfodsbånd hjælper med at holde din fod sikker og låst, så du kan opleve optimal kraftoverførsel.
Sving hårdt
Pladen i fuld længde giver optimal torsionsstivhed med en følelse af kontakt med jorden. Den reducerede tåfjeder hjælper med at optimere kontakt med underlaget.
Behagelig mellemsål
Mellemsålen er lavet af Cushlon, som giver komfort hele vejen rundt. Vi har også sænket mellemsålens højde for at give en følelse af bedre kontakt med jorden og optimal stabilitet.
Flere fordele
- Vores spillergodkendte Drag-On-teknologi giver letvægtsstøtte til tåtræk.
- Slidstærk meshoverdel
- 5/8 hævet kravehøjde
Produktoplysninger
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
Flere oplysninger
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