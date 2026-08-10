Nike Dash Dri-FIT-løbeshorts til større børn (piger)

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Løb hver kilometer i markant og luftig stil. Nike Dash-løbeshortsene er designet til at sidde ved din naturlige talje, mens det kølende Dri-FIT-stof falder til en buet kant og lader dine ben ånde, mens du løber gennem "muren".
Nike Dash
Løb hver kilometer i markant og luftig stil. Nike Dash-løbeshortsene er designet til at sidde ved din naturlige talje, mens det kølende Dri-FIT-stof falder til en buet kant og lader dine ben ånde, mens du løber gennem "muren".
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
2 stjerner
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash