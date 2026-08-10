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Nike Dash Dri-FIT-løbeshorts til større børn (piger) - sort/Light Smoke Grey/hvid

Genanvendte materialer

Nike Dash

Dri-FIT-løbeshorts med til større børn (piger)

25% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.

Løb hver kilometer i markant og luftig stil. Nike Dash-løbeshortsene er designet til at sidde ved din naturlige talje, mens det kølende Dri-FIT-stof falder til en buet kant og lader dine ben ånde, mens du løber gennem "muren".


  • Vist farve: sort/Light Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: IF1760-010

Nike Dash

25% rabat

Løb hver kilometer i markant og luftig stil. Nike Dash-løbeshortsene er designet til at sidde ved din naturlige talje, mens det kølende Dri-FIT-stof falder til en buet kant og lader dine ben ånde, mens du løber gennem "muren".

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % polyester. Linning: 78% polyester/12% nylon/10% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Light Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: IF1760-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 130 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

2 stjerner

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Nike Dash Dri-FIT-løbeshorts til større børn (piger)

Nike Dash

25% rabat

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