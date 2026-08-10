Nike Dash Dri-FIT-løbeshorts til større børn (piger)

Nike Dash

149,90 kr. 199,90 kr. 25% rabat

Løb hver kilometer i markant og luftig stil. Nike Dash-løbeshortsene er designet til at sidde ved din naturlige talje, mens det kølende Dri-FIT-stof falder til en buet kant og lader dine ben ånde, mens du løber gennem "muren".

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.