Custom Nike Dunk Low Unlocked By You-sko til kvinder

Nike Dunk Low Unlocked By You

1.199 kr.

Gepard, tiger og krokodille – åh åh! Det er tid til at designe de Dunks, du drømmer om. Lad fantasien få frit spil med forskellige teksturerede dyreprint i en 90'er-inspireret farvepalet. Glem ikke dit skosmykke som prikken over i'et.

Hvad er dit fundament?

Krokodille-ruskind, fløjl-gepard og tiger-print kommer på banen – lad dem løbe løbsk eller tæm dit look med noget klassisk læder.

Vis din sål frem

Vælg mellem en klassisk rågummisål eller lyst, halvgennemsigtigt gummi.

Lad os gøre stilen personlig

Tilføj op til 7 tegn på pløsen for at gøre din kreation unikt din egen.