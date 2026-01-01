Custom Nike Dunk Low Unlocked By You-sko til kvinder

Nike Dunk Low Unlocked By You
Custom sko til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Gepard, tiger og krokodille – åh åh! Det er tid til at designe de Dunks, du drømmer om. Lad fantasien få frit spil med forskellige teksturerede dyreprint i en 90'er-inspireret farvepalet. Glem ikke dit skosmykke som prikken over i'et.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Gepard, tiger og krokodille – åh åh! Det er tid til at designe de Dunks, du drømmer om. Lad fantasien få frit spil med forskellige teksturerede dyreprint i en 90'er-inspireret farvepalet. Glem ikke dit skosmykke som prikken over i'et.
Hvad er dit fundament?
Krokodille-ruskind, fløjl-gepard og tiger-print kommer på banen – lad dem løbe løbsk eller tæm dit look med noget klassisk læder.
Vis din sål frem
Vælg mellem en klassisk rågummisål eller lyst, halvgennemsigtigt gummi.
Lad os gøre stilen personlig
Tilføj op til 7 tegn på pløsen for at gøre din kreation unikt din egen.
Flere fordele
- Overdelen bliver blødere og får retrolook ved brug.
- Skummellemsålen giver let og responsiv stødabsorbering.
- Gummiydersålen med den klassiske basket-rotationscirkel giver slidstyrke og greb.
Nike By You-detaljer
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør det personligt med en custom inskription på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: FJ2256-900
Nike Dunk
Nike Dunks indflydelse er ubestridelig fra backboard til skateboard. Selvom den blev introduceret som en basketballsko i 1985, var dens flade og skridsikre såler perfekte til skaternes forsømte sportsfællesskab. Dunk fandt vej til en subkultur, der værdsætter kreativitet lige så meget som funktionalitet, og er blevet lanceret i utallige colorways over flere årtier, hvilket fortsat appellerer til skatere verden over.
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Flere oplysninger
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.