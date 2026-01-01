Custom Nike Dunk Low By You-sko til mænd

Nike Dunk Low By You

1.049 kr.

Sort, hvid og dig over det hele. Dunk vil altid være en klassiker, og nu kan du customise din helt egen. Bland teksturerne med krokodille-, pyton-, strudse-, rokke- og førsteklasses læder, og tilføj derefter lidt glans med reflekterende valgmuligheder på Swoosh-logoet og bagkanten. Fulden den ved at vælge mellem en klassisk sort eller hvid sål eller skifte den ud med rågummi. Mulighederne er uendelige – hvordan vil du style dine Dunks?

Hvad er dit fundament? Krokodille, python, struds, rokke og førsteklasses forvasket læder – miks og match, og sæt lag sammen af dine yndlingsteksturer. Klassisk kombination Leg med sort og hvid, så du kan skabe dit helt eget design med farveblokke. Udtryk dig selv Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Tilføj et personligt ID på bagstroppen med op til 5 tegn på hver sko.

Flere fordele Overdelen bliver blødere og får retrolook ved brug.

Skummellemsålen giver let og responsiv stødabsorbering.

Gummiydersålen med klassisk rotationspunkt tilføjer slidstærkt greb og klassisk stil.

Nike By You-detaljer Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.

Gør det personligt med en custom inskription på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.

Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.

Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet

Stylenr.: IM1408-900