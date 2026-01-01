Custom Nike Dunk Low By You-sko til mænd

Nike Dunk Low By You
Custom-sko til mænd
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Sort, hvid og dig over det hele. Dunk vil altid være en klassiker, og nu kan du customise din helt egen. Bland teksturerne med krokodille-, pyton-, strudse-, rokke- og førsteklasses læder, og tilføj derefter lidt glans med reflekterende valgmuligheder på Swoosh-logoet og bagkanten. Fulden den ved at vælge mellem en klassisk sort eller hvid sål eller skifte den ud med rågummi. Mulighederne er uendelige – hvordan vil du style dine Dunks?
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IM1408-900
Nike Dunk Low By You
Sort, hvid og dig over det hele. Dunk vil altid være en klassiker, og nu kan du customise din helt egen. Bland teksturerne med krokodille-, pyton-, strudse-, rokke- og førsteklasses læder, og tilføj derefter lidt glans med reflekterende valgmuligheder på Swoosh-logoet og bagkanten. Fulden den ved at vælge mellem en klassisk sort eller hvid sål eller skifte den ud med rågummi. Mulighederne er uendelige – hvordan vil du style dine Dunks?
Hvad er dit fundament?
Krokodille, python, struds, rokke og førsteklasses forvasket læder – miks og match, og sæt lag sammen af dine yndlingsteksturer.
Klassisk kombination
Leg med sort og hvid, så du kan skabe dit helt eget design med farveblokke.
Udtryk dig selv
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Tilføj et personligt ID på bagstroppen med op til 5 tegn på hver sko.
Flere fordele
- Overdelen bliver blødere og får retrolook ved brug.
- Skummellemsålen giver let og responsiv stødabsorbering.
- Gummiydersålen med klassisk rotationspunkt tilføjer slidstærkt greb og klassisk stil.
Nike By You-detaljer
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Gør det personligt med en custom inskription på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IM1408-900
Nike Dunk
Nike Dunk, der er skabt af en række mash-ups, hacks og stramme deadlines, landede på college-basketballbanerne i sæsonen 1985-86. Selvom det originale college-design hjalp dig med at forblive tro mod din skole, viste Dunk sig ikke at være populær. Men det var denne ydmyge sneakers mangel på popularitet – og flade såler med greb – der hjalp den med at komme på banen igen og fange skaternes opmærksomhed. Årtier senere bliver denne hverdagsfavorit fortsat revet ned af hylderne i utallige colorways som bevis på, at dens indflydelse er ubestridelig.
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Nike Dunk Low By You
Flere oplysninger
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