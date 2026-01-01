Custom Nike Dunk High By You-sko til mænd

Nike Dunk High By You

1.199 kr.

Bliv en del af design-teamet og tilføj dit personlige touch til hoops-to-street-ikonet. Lad udendørslivet inspirere dig til at customise designet til at være så udtryksfuldt, som du vil have det. Vælg mellem lærreds- og ruskindsdetaljer for en god dosis trail-time-stil. Tilføj klassisk læder til de dage, hvor du er i byen. Skriv derefter et stykke af din historie på trækstroppen, som også fungerer som det perfekte sted til at klipse dine sneaks fast til din rygsæk, når det er tid til at krydse vandløb eller tage på stranden. Derudover kan du med de utallige farvemuligheder være lige så eventyrlig, som du vil. Uanset hvad du vælger, er din indflydelse på Nike Dunk High ubestridelig.

Hvad er dit fundament? Vælg lærred for et gennemprøvet look, eller vælg læder for en klassisk finish. Uanset hvad, så start din rejse med at vælge en base. 90'er-farver Golden Moss, Malachite, University Gold. Hvad ellers? Vælg mellem et udvalg af farver, der er inspireret af 90'ernes outdoor-udstyr og sæt kulør på verden. Giv det et personligt præg Hvad er dit kaldenavn? Har du en rejsepartner? Din yndlingssnack? Fortæl et stykke af din historie med en personlig besked – vælg at få broderet op til 5 tegn (tallene 0-9 og bogstaverne A-Z) på hælen.

Flere fordele Overdelen bliver dejlig blød med tiden og har en slidstærk konstruktion, der minder om basketball i 80'erne.

Skummellemsålen giver superlet og responsiv stødabsorbering.

Gummiydersålen med klassisk basket-rotationspunkt tilføjer slidstyrke, greb og klassisk stil.

Pløsmærket i læder sætter prikken over i'et.

Nike By You-detaljer Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør det personligt med en custom inskription på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.

Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.

Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet

Stylenr.: DV2273-900