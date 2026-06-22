Custom Nike Air Presto By You-sko til kvinder

Nike Air Presto By You

1.149 kr.

Nike Air Presto løfter et populært løbedesign med moderne muligheder for customisering. Tilføj lidt farve til indersokken og den ikoniske ramme, og skru op for dit design med stænk (og endnu mere farve) på stødabsorberingen på mellemsålen. Fuldend den med en kort personlig besked på hælen. Det er tid til at tage din stil til næste niveau.

Giv overdelen farve

Vælg farven på indersokken og den ikoniske staffering på rammen. Du kan vælge kontrastfarver til tåen, snørebåndene og Swoosh-logoet eller vælge mere klassiske og tonede farver.

Styr på detaljerne

Få hælen på din mellemsål til at skille sig ud med farve og pletter – eller begge dele. Hvis du virkelig vil lave et statement, kan du også tilføje en fed farve til sålen.

Gør dem personlige

Tilføj en kort besked på hælen med tal, bogstaver eller symboler.