Custom Nike Air Presto By You-sko til kvinder

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Air Presto løfter et populært løbedesign med moderne muligheder for customisering. Tilføj lidt farve til indersokken og den ikoniske ramme, og skru op for dit design med stænk (og endnu mere farve) på stødabsorberingen på mellemsålen. Fuldend den med en kort personlig besked på hælen. Det er tid til at tage din stil til næste niveau.
Nike Air Presto By You
Nike Air Presto løfter et populært løbedesign med moderne muligheder for customisering. Tilføj lidt farve til indersokken og den ikoniske ramme, og skru op for dit design med stænk (og endnu mere farve) på stødabsorberingen på mellemsålen. Fuldend den med en kort personlig besked på hælen. Det er tid til at tage din stil til næste niveau.
Vælg farven på indersokken og den ikoniske staffering på rammen. Du kan vælge kontrastfarver til tåen, snørebåndene og Swoosh-logoet eller vælge mere klassiske og tonede farver.
Få hælen på din mellemsål til at skille sig ud med farve og pletter – eller begge dele. Hvis du virkelig vil lave et statement, kan du også tilføje en fed farve til sålen.
Tilføj en kort besked på hælen med tal, bogstaver eller symboler.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.
Se Nike Air Presto-skoene til kvinder
Den strækbare meshoverdel skaber en behagelig, strømpelignende pasform og tilføjer åndbarhed.
Den ikoniske TPU-ramme i mellemfoden føjer kontrast til den strækbare, syntetiske overdel, mens den støtter din fod.
Nike Air-stødabsorberingen tilføjer komfort, der holder.