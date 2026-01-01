Custom Nike Air Max Plus By You-sko

Nike Air Max Plus By You

1.549 kr.

Denne gennemprøvede sko er tilbage i forskellige neutrale farver, hvilket giver en alsidig stil. Tilføj lidt glans med metallisk mesh på overdelen og farvestrålende muligheder på plastikrammen. Når du har valgt mellem 7 forskellige pløsmærker, kan du fuldende den med en personlig tekst på hver Air-enhed. Air Max Plus er klar til dit særlige touch.

Hvad er dit fundament?

Vælg mellem glat læder og metallisk mesh for at få et look, der er lige dig.

Smæk på farverne

Luksuriøse neutrale farver, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du skabe?

Udtryk dig selv

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til 4 tegn på hver Air-enhed. Plus, dit navn står på æsken.