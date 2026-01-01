Custom Nike Air Max Plus By You-sko

Nike Air Max Plus By You
Custom sko
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Denne gennemprøvede sko er tilbage i forskellige neutrale farver, hvilket giver en alsidig stil. Tilføj lidt glans med metallisk mesh på overdelen og farvestrålende muligheder på plastikrammen. Når du har valgt mellem 7 forskellige pløsmærker, kan du fuldende den med en personlig tekst på hver Air-enhed. Air Max Plus er klar til dit særlige touch.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Denne gennemprøvede sko er tilbage i forskellige neutrale farver, hvilket giver en alsidig stil. Tilføj lidt glans med metallisk mesh på overdelen og farvestrålende muligheder på plastikrammen. Når du har valgt mellem 7 forskellige pløsmærker, kan du fuldende den med en personlig tekst på hver Air-enhed. Air Max Plus er klar til dit særlige touch.
Hvad er dit fundament?
Vælg mellem glat læder og metallisk mesh for at få et look, der er lige dig.
Smæk på farverne
Luksuriøse neutrale farver, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du skabe?
Udtryk dig selv
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til 4 tegn på hver Air-enhed. Plus, dit navn står på æsken.
Flere fordele
- Den syntetiske overdel med letvægtsmesh er åndbar og slidstærk.
- Plastikrammen og svangen i mellemfoden giver en støttende fornemmelse.
- Nike Air-enheden blev oprindeligt designet til konkurrenceløb og giver slidstærk letvægtsstødabsorbering.
- Gummiydersål giver dig fremragende greb.
Nike By You-detaljer
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: HF0665-900
Historien bag Nike Air Max
Den revolutionerende Air-teknologi har været brugt i Nikes fodtøj lige siden 1978. I 1987 debuterede Air Max 1 med synlig Air-teknologi i hælen, så fans fik mere end blot følelsen af Air-stødabsorbering – nu kunne de pludselig også se den. Siden da er senere generationer af Air Max-sko blevet et hit blandt såvel sportsudøvere som samlere på grund af deres iøjnefaldende farvekombinationer og lette, pålidelige stødabsorbering.
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Nike Air Max Plus By You
Flere oplysninger
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