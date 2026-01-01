Custom Nike Air Max 90 By You-sko til mænd

Nike Air Max 90 By You

1.249 kr.

Uanset om du vil have et monokromatisk look eller et sporty look med lidt kant, kan AM90 det hele. Customise alt fra farver til materialer for at få et design, der er lige dig.

Vælg dit grundlag

Vælg mellem heldækkende læder eller en blanding af læder og mesh for at få et lagdelt look. Uanset hvad er overdelen behagelig og slidstærk.

Smæk på farverne

Når det kommer til farve, har du flere muligheder. Gå efter klassisk sportsstil eller årstidens farver.

Gør dem personlige

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Customise dine sko med op til 8 tegn på pløstoppen.