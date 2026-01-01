Custom Nike Air Max 90 By You-sko til kvinder

Nike Air Max 90 By You
Custom sko til kvinder
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Uanset om du vil have et monokromatisk look eller et sporty look med lidt kant, kan AM90 det hele. Customise alt fra farver til materialer for at få et design, der er lige dig.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: HQ3712-900
Nike Air Max 90 By You
Uanset om du vil have et monokromatisk look eller et sporty look med lidt kant, kan AM90 det hele. Customise alt fra farver til materialer for at få et design, der er lige dig.
Vælg dit grundlag
Vælg mellem heldækkende læder eller en blanding af læder og mesh for at få et lagdelt look. Uanset hvad er overdelen behagelig og slidstærk.
Smæk på farverne
Når det kommer til farve, har du flere muligheder. Gå efter klassisk sportsstil eller årstidens farver.
Gør dem personlige
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Customise dine sko med op til 8 tegn på pløstoppen.
Flere fordele
- Synlig Air-stødabsorbering, der oprindeligt blev designet til performance-løb, lader dig betræde historisk komfort.
- Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.
Produktoplysninger
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Gør det personligt med en custom inskription på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation blive levende, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: HQ3712-900
Air Max 90
90'erne var et vendepunkt i kulturen – kunst, musik, mode og sneakers. Air Max var på forkant med bevægelsen. Med endnu mere synlig Air-stødabsorbering og en ny, markant farve, der kærligt er blevet døbt "Infrared", hjalp dens revolutionerende design den første Air Max 90 med at få sit eget liv. Den gjorde Air Max til en hjørnesten inden for streetwear i stedet for bare en løbesko.
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Nike Air Max 90 By You
Flere oplysninger
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.