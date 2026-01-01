Custom Nike Air Huarache By You-sko til mænd

Nike Air Huarache By You

1.149 kr.

Har du krammet din fod i dag? Stop ikke der. Vis dine feel-good-vibes til verden med et custom tvist på det latterligt behagelige ikon. Vælg blødt og smidigt ruskind for en retro-vibe, eller giv den en tidløs finish med flot læder. Vælg mellem et udvalg af college-inspirerede farver for at skabe et klassisk look. Fuldend derefter looket med et stykke af din historie på pløsmærket. Uanset hvad du vælger, vil det føles godt og se fantastisk ud. Din personlige Air Huarache – den giver dine fødder håneretten.Vi anbefaler, at du går en halv størrelse op fra din normale størrelse for at få den bedste pasform.

Hvad bruger du øverst? Vælg mellem førsteklasses ruskind eller læder for at fuldende det elastiske materiale, der omslutter din fod, på overdelen. Vis din college-farve Hvilken skole støtter du? Har du et yndlingshold eller -tøjnuance? Vælg blandt forskellige college-inspirerede farver, og gør verden lysere. Giv det et personligt præg Fortæl noget af din historie med en personlig besked – vælg op til fem tegn (tal 0-9, bogstaver A-Z og nogle symboler), du ønsker at få broderet på pløsmærket. Eller behold det klassiske look fra det originale Huarache-emblem.

Flere fordele Overdelen er inspireret af vandski, og omslutter din fod i strækbart materiale, som giver en utrolig fornemmelse.

Nike Air-stødabsorberingen er oprindeligt udviklet til performanceløb og giver varig komfort.

Indrammet hæl giver støtte og er kombineret med en forlænget pløs, der beholder looket fra de tidlige 90'ere, som du elsker.

En polstret indersok strækker sig med din fod og giver en tilpasset pasform.

Nike By You-detaljer Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør det personligt med en inskription, der kan customises, på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.

Med vores 3D-builder kan du se din kreation blive levende, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.

Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet

Stylenr.: FD9781-900