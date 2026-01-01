Custom Nike Air Huarache By You-sko til mænd

Nike Air Huarache By You
Custom sko til mænd
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Har du krammet din fod i dag? Stop ikke der. Vis dine feel-good-vibes til verden med et custom tvist på det latterligt behagelige ikon. Vælg blødt og smidigt ruskind for en retro-vibe, eller giv den en tidløs finish med flot læder. Vælg mellem et udvalg af college-inspirerede farver for at skabe et klassisk look. Fuldend derefter looket med et stykke af din historie på pløsmærket. Uanset hvad du vælger, vil det føles godt og se fantastisk ud. Din personlige Air Huarache – den giver dine fødder håneretten.Vi anbefaler, at du går en halv størrelse op fra din normale størrelse for at få den bedste pasform.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: FD9781-900
Nike Air Huarache By You
Har du krammet din fod i dag? Stop ikke der. Vis dine feel-good-vibes til verden med et custom tvist på det latterligt behagelige ikon. Vælg blødt og smidigt ruskind for en retro-vibe, eller giv den en tidløs finish med flot læder. Vælg mellem et udvalg af college-inspirerede farver for at skabe et klassisk look. Fuldend derefter looket med et stykke af din historie på pløsmærket. Uanset hvad du vælger, vil det føles godt og se fantastisk ud. Din personlige Air Huarache – den giver dine fødder håneretten.Vi anbefaler, at du går en halv størrelse op fra din normale størrelse for at få den bedste pasform.
Hvad bruger du øverst?
Vælg mellem førsteklasses ruskind eller læder for at fuldende det elastiske materiale, der omslutter din fod, på overdelen.
Vis din college-farve
Hvilken skole støtter du? Har du et yndlingshold eller -tøjnuance? Vælg blandt forskellige college-inspirerede farver, og gør verden lysere.
Giv det et personligt præg
Fortæl noget af din historie med en personlig besked – vælg op til fem tegn (tal 0-9, bogstaver A-Z og nogle symboler), du ønsker at få broderet på pløsmærket. Eller behold det klassiske look fra det originale Huarache-emblem.
Flere fordele
- Overdelen er inspireret af vandski, og omslutter din fod i strækbart materiale, som giver en utrolig fornemmelse.
- Nike Air-stødabsorberingen er oprindeligt udviklet til performanceløb og giver varig komfort.
- Indrammet hæl giver støtte og er kombineret med en forlænget pløs, der beholder looket fra de tidlige 90'ere, som du elsker.
- En polstret indersok strækker sig med din fod og giver en tilpasset pasform.
Nike By You-detaljer
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør det personligt med en inskription, der kan customises, på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation blive levende, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: FD9781-900
Historien bag Huarache
Nike Air Huarache blev lanceret i 1991. Fodtøjsdesigneren Tinker Hatfield ønskede at kombinere pasformen fra vandskistøvler i neopren med funktionaliteten fra sydamerikanske sandaler. Den var så stort et hit, at den snart fik banet sig vej ind på basketballbanerne og efterfølgende ind i gadebilledet, hvor den opnåede sin ikoniske status.
Størrelse og pasform
- Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Huarache By You
Flere oplysninger
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.