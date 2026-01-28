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Nike Control-fodbold - hvid/sort/sort

Nike Control

Fodbold

26% rabat

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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Den nye Control-fodbold er udstyret med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, som giver endnu bedre fart gennem luften skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.


  • Vist farve: hvid/sort/sort
  • Stylenr.: HV4395-100

Nike Control

26% rabat

Den nye Control-fodbold er udstyret med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, som giver endnu bedre fart gennem luften skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.

Fordele

  • Teknologien med All Conditions Control (ACC) tilføjer grebstekstur til både våde og tørre forhold.
  • Kontrastfarverne opretholder et højt niveau af visuel ydeevne.
  • Den specialfremstillede placering af blæk giver greb og forbedrer samtidig de aerodynamiske egenskaber.

Produktoplysninger

  • 37% polyuretan (PU)/33% gummi/20% polyester/10% rayon
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/sort/sort
  • Stylenr.: HV4395-100

Anmeldelser (2)

3.5 stjerner

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Nike Control-fodbold

Nike Control

26% rabat

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