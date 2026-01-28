Nike Control-fodbold

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Den nye Control-fodbold er udstyret med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, som giver endnu bedre fart gennem luften skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.
Nike Control
Den nye Control-fodbold er udstyret med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, som giver endnu bedre fart gennem luften skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.
3.5 stjerner
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
The best
Ryan7368872
The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible
Nike Control