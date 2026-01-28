Nike Control-fodbold

Den nye Control-fodbold er udstyret med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, som giver endnu bedre fart gennem luften skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.

Vist farve: hvid/sort/sort

Stylenr.: HV4395-100