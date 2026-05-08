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Gode bedømmelser
Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-shirt til mænd - University Red

Chicago Bulls Essential

Nike NBA-T-shirt til mænd

24% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Du har nok at bekymre dig om på kampdagen – gør dit tøjvalg enkelt. Bliv klædt på til sæsonen i denne klassiske Chicago Bulls-T-shirt.


  • Vist farve: University Red
  • Stylenr.: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

24% rabat

Du har nok at bekymre dig om på kampdagen – gør dit tøjvalg enkelt. Bliv klædt på til sæsonen i denne klassiske Chicago Bulls-T-shirt.

Produktoplysninger

  • 50-100% bomuld/0-50% polyester
  • Materialeprocenterne kan variere. Tjek mærkatet for at se den nøjagtige materialesammensætning.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: University Red
  • Stylenr.: FJ0231-657

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (23)

4.4 stjerner

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-shirt til mænd

Chicago Bulls Essential

24% rabat

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