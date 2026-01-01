Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd

Chicago Bulls Courtside

549,90 kr.

Fandom er for evigt. Og din loyalitet til Bulls? Fast, rodfæstet. Disse træningsshorts viser den loyalitet på en ugeneret måde med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde sved væk.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.