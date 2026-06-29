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Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement-T-shirt til mænd - hvid

Chicago Bulls Courtside

Jordan '85 NBA Statement-T-shirt til mænd

27% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Denne særlige Statement T-shirt med sin spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.


  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

27% rabat

Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Denne særlige Statement T-shirt med sin spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.

Fordele

Det kraftige bomuldsmateriale har en stiv drapering og en struktureret fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Rib i halsen
  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: IF4523-100

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

4.5 stjerner

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement-T-shirt til mænd

Chicago Bulls Courtside

27% rabat

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