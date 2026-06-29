Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement-T-shirt til mænd

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Klarna tilgængelig ved kassen.
Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Denne særlige Statement T-shirt med sin spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.
Chicago Bulls Courtside
Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Denne særlige Statement T-shirt med sin spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.
Det kraftige bomuldsmateriale har en stiv drapering og en struktureret fornemmelse.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
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Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside