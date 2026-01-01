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Chelsea FC
Nike Total 90-fodbold-T-shirt til større børn
25% rabat
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Denne Chelsea FC Total 90-T-shirt, der kanaliserer energien og kanten fra begyndelsen af 00'erne, er et throwback til en af æraens mest ikoniske kollektioner.
- Vist farve: Game Royal
- Stylenr.: IF8260-480
Chelsea FC
25% rabat
Denne Chelsea FC Total 90-T-shirt, der kanaliserer energien og kanten fra begyndelsen af 00'erne, er et throwback til en af æraens mest ikoniske kollektioner.
Behind the Design om Total 90
Total 90-kollektionen blev designet til at præstere i alle kampens 90 minutter og blev et af de ikoniske sæt i 2000'erne takket være dets buede linjer, asymmetriske design og blandede materialer. Denne relancering giver den samme energi til en ny generation af spillere og fans.
Produktoplysninger
- 100% bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Game Royal
- Stylenr.: IF8260-480
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 150 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
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Chelsea FC
25% rabat