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Chelsea FC Nike Total 90-fodbold-T-shirt til større børn - Game Royal

Chelsea FC

Nike Total 90-fodbold-T-shirt til større børn

25% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Denne Chelsea FC Total 90-T-shirt, der kanaliserer energien og kanten fra begyndelsen af 00'erne, er et throwback til en af æraens mest ikoniske kollektioner.


  • Vist farve: Game Royal
  • Stylenr.: IF8260-480

Chelsea FC

25% rabat

Denne Chelsea FC Total 90-T-shirt, der kanaliserer energien og kanten fra begyndelsen af 00'erne, er et throwback til en af æraens mest ikoniske kollektioner.

Behind the Design om Total 90

Total 90-kollektionen blev designet til at præstere i alle kampens 90 minutter og blev et af de ikoniske sæt i 2000'erne takket være dets buede linjer, asymmetriske design og blandede materialer. Denne relancering giver den samme energi til en ny generation af spillere og fans.

Produktoplysninger

  • 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Game Royal
  • Stylenr.: IF8260-480

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

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    Chelsea FC Nike Total 90-fodbold-T-shirt til større børn

    Chelsea FC

    25% rabat

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