Chelsea FC Nike Total 90-fodbold-T-shirt til større børn

Chelsea FC

149,90 kr. 199,90 kr. 25% rabat

Denne Chelsea FC Total 90-T-shirt, der kanaliserer energien og kanten fra begyndelsen af 00'erne, er et throwback til en af æraens mest ikoniske kollektioner.

Behind the Design om Total 90 Total 90-kollektionen blev designet til at præstere i alle kampens 90 minutter og blev et af de ikoniske sæt i 2000'erne takket være dets buede linjer, asymmetriske design og blandede materialer. Denne relancering giver den samme energi til en ny generation af spillere og fans.