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British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje med lynlås til mænd - Obsidian/hvid

British & Irish Lions

Nike Club-hættetrøje med lynlås til mænd

549,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Club-hættetrøjen med lynlås, der bæres af dine foretrukne British & Irish Lions-spillere uden for banen, kombinerer blødt stof med enkel street-stil, der er alsidig nok til hverdagsbrug. Med en lynlås i fuld længde, der går til hagen, er den det perfekte ekstralag på en kølig dag.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IW8570-451

British & Irish Lions

549,90 kr.

Nike Club-hættetrøjen med lynlås, der bæres af dine foretrukne British & Irish Lions-spillere uden for banen, kombinerer blødt stof med enkel street-stil, der er alsidig nok til hverdagsbrug. Med en lynlås i fuld længde, der går til hagen, er den det perfekte ekstralag på en kølig dag.

Fordele

Hættetrøje i bomuld, der giver komfort hele sæsonen. Standardpasformen er designet til at føles afslappet i hoveddelen, hvilket gør lagdeling nem.

Produktoplysninger

  • 80% bomuld/20% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IW8570-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse XL på og er 188 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje med lynlås til mænd

    British & Irish Lions

    549,90 kr.

    Fuldend looket