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Brasilien 2026/27 Academy-bold
Nike Academy-bold
239,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.
- Vist farve: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Stylenr.: IQ7564-724
Brasilien 2026/27 Academy-bold
239,90 kr.
Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.
Fordele
Nike Aerowsculpt-teknologi bruger formstøbte riller til at forhindre luftmodstand og til at skabe en mere stabil fart gennem luften.
Produktoplysninger
- En tekstureret overflade giver en ensartet boldkontakt ved afleveringer, skud og driblinger. Gummiblæren opretholder lufttryk og form.
- 67 % gummi/10 % polyuretan (PU)/13 % polyester/10 % ethylenvinylacetat (EVA)
- Vist farve: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Stylenr.: IQ7564-724
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Brasilien 2026/27 Academy-bold
239,90 kr.