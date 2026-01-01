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Brasilien 2026/27 Academy-bold Nike Academy-bold - Canary/Light Menta/Light Photo Blue

Brasilien 2026/27 Academy-bold

Nike Academy-bold

239,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.


  • Vist farve: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Stylenr.: IQ7564-724

Brasilien 2026/27 Academy-bold

239,90 kr.

Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.

Fordele

Nike Aerowsculpt-teknologi bruger formstøbte riller til at forhindre luftmodstand og til at skabe en mere stabil fart gennem luften.

Produktoplysninger

  • En tekstureret overflade giver en ensartet boldkontakt ved afleveringer, skud og driblinger. Gummiblæren opretholder lufttryk og form.
  • 67 % gummi/10 % polyuretan (PU)/13 % polyester/10 % ethylenvinylacetat (EVA)
  • Vist farve: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Stylenr.: IQ7564-724

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    Brasilien 2026/27 Academy-bold Nike Academy-bold

    Brasilien 2026/27 Academy-bold

    239,90 kr.

    Fuldend looket