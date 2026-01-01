Brasilien 2026/27 Academy-bold Nike Academy-bold

Brasilien 2026/27 Academy-bold

239,90 kr.

Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.

Fordele Nike Aerowsculpt-teknologi bruger formstøbte riller til at forhindre luftmodstand og til at skabe en mere stabil fart gennem luften.