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Nike Brasilia 9.5 Training-skotaske (11 liter) - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Brasilia 9.5

Træningstaske til sko (11L)

169,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre

Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

169,90 kr.

HURTIG OG NEM OPBEVARING AF SKO.

Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Fordele

  • Rum med lynlås foroven sikrer dine sko.
  • Udvendig lomme med lynlås holder styr på dine småting.
  • Håndtag for enden gør det nemt at tage fat i tasken og komme afsted.

Produktoplysninger

  • L: 33 cm x B: 15 cm x H: 18 cm
  • 11 liter
  • 100% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: DM3982-010

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (4)

5 stjerner

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Nike Brasilia 9.5 Training-skotaske (11 liter)

Nike Brasilia 9.5

169,90 kr.

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