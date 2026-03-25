Nike Brasilia 9.5 Training-skotaske (11 liter)

Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: DM3982-010