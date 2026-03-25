Nike Brasilia 9.5 Training-skotaske (11 liter)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Genanvendte materialer
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre
Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
Nike Brasilia 9.5
HURTIG OG NEM OPBEVARING AF SKO.
Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
5 stjerner
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5