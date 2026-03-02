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Boston Celtics Courtside-vævet Nike NBA Club-jakke med lynlås i fuld længde til mænd - sort/Clover/Clover

Genanvendte materialer

Boston Celtics Courtside

Vævet Nike NBA Club-jakke med lynlås i fuld længde til mænd

679,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Højlydte. Stolte. Alt for repræsentation, vind eller tab. Altid. Denne jakke med lynlås i fuld længde hjælper dig med at stå stolt sammen med Celtics og hjælper med at holde dig lun.


  • Vist farve: sort/Clover/Clover
  • Stylenr.: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

679,90 kr.

Højlydte. Stolte. Alt for repræsentation, vind eller tab. Altid. Denne jakke med lynlås i fuld længde hjælper dig med at stå stolt sammen med Celtics og hjælper med at holde dig lun.

Fordele

  • Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.
  • Snoretræk gør det muligt at have hætten løs eller snøret til mod kulden.

Produktoplysninger

  • Hættetrøje med snoretræk
  • Lynlås i fuld længde
  • Hoveddel: 100 % polyester. For: 100% polyester. Hætteforing: 100% polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Clover/Clover
  • Stylenr.: HV9690-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Boston Celtics Courtside-vævet Nike NBA Club-jakke med lynlås i fuld længde til mænd

Boston Celtics Courtside

679,90 kr.

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