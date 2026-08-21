Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club-top med 1/2-lynlås til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Du elsker Boston Celtics, så fortæl dem det! Denne specielle top med 1/2-lynlås med sin robuste, skrabede æstetik hjælper dig med at repræsentere dit hold.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Du elsker Boston Celtics, så fortæl dem det! Denne specielle top med 1/2-lynlås med sin robuste, skrabede æstetik hjælper dig med at repræsentere dit hold.
Fordele
Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.
Produktoplysninger
- 80% bomuld/20% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IB0383-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Boston Celtics Courtside