Boston Celtics Courtside Nike NBA Club-top med 1/2-lynlås til mænd

Boston Celtics Courtside

599,90 kr.

Du elsker Boston Celtics, så fortæl dem det! Denne specielle top med 1/2-lynlås med sin robuste, skrabede æstetik hjælper dig med at repræsentere dit hold.

Fordele

Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.