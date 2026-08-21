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Boston Celtics Courtside Nike NBA Club-top med 1/2-lynlås til mænd - sort

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Club-top med 1/2-lynlås til mænd

599,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Du elsker Boston Celtics, så fortæl dem det! Denne specielle top med 1/2-lynlås med sin robuste, skrabede æstetik hjælper dig med at repræsentere dit hold.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IB0383-010

Boston Celtics Courtside

599,90 kr.

Du elsker Boston Celtics, så fortæl dem det! Denne specielle top med 1/2-lynlås med sin robuste, skrabede æstetik hjælper dig med at repræsentere dit hold.

Fordele

Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.

Produktoplysninger

  • 80% bomuld/20% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IB0383-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA Club-top med 1/2-lynlås til mænd

    Boston Celtics Courtside

    599,90 kr.