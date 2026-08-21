Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece-joggers til mænd

Boston Celtics Courtside

599,90 kr.

Du elsker Celtics, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.

Fordele Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.