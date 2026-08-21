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Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece-joggers til mænd - sort/Clover

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Club Fleece-joggers til mænd

599,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Du elsker Celtics, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.


  • Vist farve: sort/Clover
  • Stylenr.: HV9772-010

Boston Celtics Courtside

599,90 kr.

Du elsker Celtics, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.

Fordele

Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.

Produktoplysninger

  • Ribmanchetter
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Sidelomme håndrygsiden: 100% bomuld. Baglomme: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Clover
  • Stylenr.: HV9772-010

Størrelse og pasform

    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece-joggers til mænd

    Boston Celtics Courtside

    599,90 kr.