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Atlético Madrid Premium
Nike Football-T-shirt til mænd
299,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vis din kærlighed til din klub i denne Atlético Madrid Premium-T-shirt.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IM1684-010
Atlético Madrid Premium
299,90 kr.
Vis din kærlighed til din klub i denne Atlético Madrid Premium-T-shirt.
Produktoplysninger
- 100% bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IM1684-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
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Atlético Madrid Premium
299,90 kr.