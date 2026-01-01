Nike Air Max DN8 By You-sko til mænd

Nike Air Max DN8 By You

1.549 kr.

Mere Air, mindre fylde. Denne Dn8, der kan customises, tager vores Dynamic Air-system og koncentrerer det til en elegant pakke med lav profil. Den har otte Air-trykluftrør og giver dig en responsiv fornemmelse ved hvert skridt. Træd ind i en uvirkelig oplevelse af bevægelse.

Hvad er dit fundament?

Start med læder- og tekstiloverdelen. Du kan vælge mellem et stort udvalg af farver, tilpasse Swoosh-logoerne, snørebåndene, hælklemmen og meget mere.

Smæk på farverne

Stilrene neutrale farver, luksuriøse metalliske nuancer, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du skabe?

Udtryk dig selv

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til tre tegn på hver hælflap. Plus, dit navn står på æsken.