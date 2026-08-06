Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"-sko til mænd

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Den synlige stødabsorbering er fuldendt med metalliske detaljer og skorpiondetaljer, der giver et ekstra pift til komforten på din tur.

Vist farve: sort/Gamma Blue/Ice/Chrome

Stylenr.: IQ9438-001