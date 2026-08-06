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Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"-sko til mænd - sort/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Sko til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Den synlige stødabsorbering er fuldendt med metalliske detaljer og skorpiondetaljer, der giver et ekstra pift til komforten på din tur.


  • Vist farve: sort/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Stylenr.: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

1.149 kr.

Air Max 90 forbliver tro mod sine løberødder med den ikoniske waffle-mønstrede sål, mens de syede stafferinger og teksturerede detaljer skaber det 90'er-look, du elsker. Den synlige stødabsorbering er fuldendt med metalliske detaljer og skorpiondetaljer, der giver et ekstra pift til komforten på din tur.

Fordele

  • Overdelen i syntetisk materiale og ægte læder med stafferinger i syntetisk materiale skaber et lagdelt look, der holder.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Stylenr.: IQ9438-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (8)

4.9 stjerner

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"-sko til mænd

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

1.149 kr.

Fuldend looket

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