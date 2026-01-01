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Air Jordan OG-sko til kvinder - Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold

Air Jordan OG

Sko til kvinder

26% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan OG'en, der er designet til kvindelige basketballspillere og inspireret af MJ's tradition, er klar til sin debut. Den er fremstillet i slidstærke materialer, har en formstøbt mellemsål og et markant segmenteret grebsmønster, samt Air-letvægtsstødabsorberingen, du kender og elsker.


  • Vist farve: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Stylenr.: IR2010-229

Air Jordan OG

26% rabat

Air Jordan OG'en, der er designet til kvindelige basketballspillere og inspireret af MJ's tradition, er klar til sin debut. Den er fremstillet i slidstærke materialer, har en formstøbt mellemsål og et markant segmenteret grebsmønster, samt Air-letvægtsstødabsorberingen, du kender og elsker.

Fordele

Air Zoom-stødabsorbering hjælper med at give følelsen af en flyvende start.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Mid-top krave
  • Vist farve: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Stylenr.: IR2010-229

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan OG-sko til kvinder

    Air Jordan OG

    26% rabat

    Fuldend looket