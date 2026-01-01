Air Jordan OG
Sko til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan OG'en, der er designet til kvindelige basketballspillere og inspireret af MJ's tradition, er klar til sin debut. Den er fremstillet i slidstærke materialer, har en formstøbt mellemsål og et markant segmenteret grebsmønster, samt Air-letvægtsstødabsorberingen, du kender og elsker.
- Vist farve: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Stylenr.: IR2010-229
Air Jordan OG
Air Jordan OG'en, der er designet til kvindelige basketballspillere og inspireret af MJ's tradition, er klar til sin debut. Den er fremstillet i slidstærke materialer, har en formstøbt mellemsål og et markant segmenteret grebsmønster, samt Air-letvægtsstødabsorberingen, du kender og elsker.
Fordele
Air Zoom-stødabsorbering hjælper med at give følelsen af en flyvende start.
Produktoplysninger
- Overdel i læder
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Mid-top krave
- Vist farve: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Stylenr.: IR2010-229
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan OG