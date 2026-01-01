Air Jordan OG-sko til kvinder

Air Jordan OG

849,90 kr. 1.149 kr. 26% rabat

Air Jordan OG'en, der er designet til kvindelige basketballspillere og inspireret af MJ's tradition, er klar til sin debut. Den er fremstillet i slidstærke materialer, har en formstøbt mellemsål og et markant segmenteret grebsmønster, samt Air-letvægtsstødabsorberingen, du kender og elsker.

Fordele Air Zoom-stødabsorbering hjælper med at give følelsen af en flyvende start.