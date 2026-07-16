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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn - sort/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til større børn

29% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.


  • Vist farve: sort/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stylenr.: II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

29% rabat

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Fordele

  • Førsteklasses konstruktion giver komfort og ikonisk appel.
  • Indkapslet Air-Sole-enhed i hælen giver blød stødabsorbering.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Cupsole-konstruktion
  • Polstret krave
  • Vist farve: sort/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stylenr.: II1254-001

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

Air Jordan 1 Mid SE

29% rabat

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