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Air Jordan 1 Mid SE
Sko til mænd
26% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hold dig frisk med hvert skridt. Denne version af Air Jordan 1 er fremstillet i læder og ruskind, hvilket giver den legendariske silhuet en førsteklasses fornemmelse, der står tidens test.
- Vist farve: sort/Light Wild Mango/Olive Grey
- Stylenr.: IB7110-002
Air Jordan 1 Mid SE
26% rabat
Hold dig frisk med hvert skridt. Denne version af Air Jordan 1 er fremstillet i læder og ruskind, hvilket giver den legendariske silhuet en førsteklasses fornemmelse, der står tidens test.
Fordele
- Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Wings-logo på kraven
- Jumpman på pløsen
- Vist farve: sort/Light Wild Mango/Olive Grey
- Stylenr.: IB7110-002
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid SE
26% rabat