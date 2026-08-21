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Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd - sort/Light Wild Mango/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til mænd

26% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Hold dig frisk med hvert skridt. Denne version af Air Jordan 1 er fremstillet i læder og ruskind, hvilket giver den legendariske silhuet en førsteklasses fornemmelse, der står tidens test.


  • Vist farve: sort/Light Wild Mango/Olive Grey
  • Stylenr.: IB7110-002

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

Hold dig frisk med hvert skridt. Denne version af Air Jordan 1 er fremstillet i læder og ruskind, hvilket giver den legendariske silhuet en førsteklasses fornemmelse, der står tidens test.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: sort/Light Wild Mango/Olive Grey
  • Stylenr.: IB7110-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

    Air Jordan 1 Mid SE

    26% rabat