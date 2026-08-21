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Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd - sort/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til mænd

26% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.


  • Vist farve: sort/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stylenr.: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.

Fordele

  • Overdel i ægte læder og tekstil giver en støttende fornemmelse.
  • Skummellemsål og Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort.
  • Gummiydersål med rotationspunkt giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stylenr.: II3789-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

    Air Jordan 1 Mid SE

    26% rabat