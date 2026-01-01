Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
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Nike ACG Vista Peak er bygget til at klare verdens mest barske terræn og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik til atleter, der går ud over det forventede. Den letvægtsramme med halv kant holder dit synsfelt helt åbent, så du kan se rødder, højder og stiens skiftende konturer uden at gå glip af noget. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.
- Vist farve: Photon Dust/Grey Fog
- Stylenr.: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Nike ACG Vista Peak er bygget til at klare verdens mest barske terræn og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik til atleter, der går ud over det forventede. Den letvægtsramme med halv kant holder dit synsfelt helt åbent, så du kan se rødder, højder og stiens skiftende konturer uden at gå glip af noget. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.
Fordele
- Stellets størrelse: 71 mm brede glas, 19 mm bred næsebro, 130 mm lange brillestænger
- Nike Terrain Tint øger kontrasten og forbedrer skyggerne, så du kan se alle detaljer på stien foran dig.
- Nike Max Optics Pro reducerer lysrefleksion og giver præcist syn med hydro-oleofobiske belægninger, der afviser vand og olie, så du får et bedre overblik over, hvad der venter forude.
- En buet skærm med en krumning på 6 giver medium tildækning med moderat perifer lysblokering.
- Justerbar næsepude og brillestænger i TPE-gummi giver bedre greb og friktion selv under våde forhold.
Produktoplysninger
- Flere steder, hvor stropperne kan fastgøres.
- Det indsprøjtede stelmateriale kommer fra mindst 40% ricinusolie.
- 100 % UVA- og UVB-beskyttelse.
- Vist farve: Photon Dust/Grey Fog
- Stylenr.: IQ9340-012
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Nike ACG Vista Peak