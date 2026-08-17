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ACG "Chamo Camo" trailløbeshorts med 6" trussefor til mænd - Sequoia/Light Army/Summit White

Genanvendte materialer

ACG "Chamo Camo"

Trailløbeshorts med indershorts (15 cm) til mænd

529,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Løb flere kilometer i disse lette og åndbare shorts. Derudover har vi tilføjet paneler med 4-vejs stretch for ubegrænset bevægelse. De fire lommer hjælper med at holde dine fornødenheder lige ved hånden, mens du løber.


  • Vist farve: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stylenr.: IM5134-355

ACG "Chamo Camo"

529,90 kr.

Løb flere kilometer i disse lette og åndbare shorts. Derudover har vi tilføjet paneler med 4-vejs stretch for ubegrænset bevægelse. De fire lommer hjælper med at holde dine fornødenheder lige ved hånden, mens du løber.

Tør komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas. Panelerne med 4-vejs stretch hjælper med at holde din bevægelse forhindringsfri.

Opbevaring klar til løbestien

Disse shorts har fire indstiks-lommer – to sidelommer og to baglommer til opbevaring af dine vigtige småting.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % polyester. Paneler: 80 % polyester/20 % elastan. Indershorts: 92 % polyester/8 % elastan.
  • Elastisk kant på indershorts
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Reflekterende ACG- og Nike Swoosh-logoer
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stylenr.: IM5134-355

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

3 stjerner

  • Missing at least one zippered pocket

    RyanM30038259

    Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.

ACG "Chamo Camo" trailløbeshorts med 6" trussefor til mænd

ACG "Chamo Camo"

529,90 kr.

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