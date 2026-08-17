ACG "Chamo Camo" trailløbeshorts med 6" trussefor til mænd

Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Løb flere kilometer i disse lette og åndbare shorts. Derudover har vi tilføjet paneler med 4-vejs stretch for ubegrænset bevægelse. De fire lommer hjælper med at holde dine fornødenheder lige ved hånden, mens du løber.
ACG "Chamo Camo"
Løb flere kilometer i disse lette og åndbare shorts. Derudover har vi tilføjet paneler med 4-vejs stretch for ubegrænset bevægelse. De fire lommer hjælper med at holde dine fornødenheder lige ved hånden, mens du løber.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas. Panelerne med 4-vejs stretch hjælper med at holde din bevægelse forhindringsfri.
Disse shorts har fire indstiks-lommer – to sidelommer og to baglommer til opbevaring af dine vigtige småting.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3 stjerner
Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
ACG "Chamo Camo"