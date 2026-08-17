ACG "Chamo Camo" trailløbeshorts med 6" trussefor til mænd

ACG "Chamo Camo"

529,90 kr.

Løb flere kilometer i disse lette og åndbare shorts. Derudover har vi tilføjet paneler med 4-vejs stretch for ubegrænset bevægelse. De fire lommer hjælper med at holde dine fornødenheder lige ved hånden, mens du løber.

Tør komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas. Panelerne med 4-vejs stretch hjælper med at holde din bevægelse forhindringsfri.

Opbevaring klar til løbestien

Disse shorts har fire indstiks-lommer – to sidelommer og to baglommer til opbevaring af dine vigtige småting.