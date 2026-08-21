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Nike Academy Team-sportstaske til fodbold (medium, 60 liter) - Midnight Navy/sort/hvid

Nike Academy Team

Sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)

319,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Academy Team-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Den har rum, som giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.


  • Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
  • Stylenr.: CU8090-410

Nike Academy Team

319,90 kr.

PRAKTISK OPBEVARING TIL OG FRA BANEN.

Nike Academy Team-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Den har rum, som giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.

Fordele

  • Hovedrummet er rummeligt nok til din bold og meget mere.
  • Rum med lynlås til vådt/tørt udstyr i bunden hjælper med at holde tingene rene og organiseret.
  • Hånd-og skulderstropper, så du nemt kan bære dit udstyr.
  • Lille indvendig lomme og udvendig lomme med lynlås til opbevaring af små værdigenstande.

Produktoplysninger

  • 62 cm L x 30 cm B x 30 cm H
  • 60 liter
  • 100% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
  • Stylenr.: CU8090-410

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Academy Team-sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)

    Nike Academy Team

    319,90 kr.