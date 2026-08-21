Nike Academy Team-sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)

Nike Academy Team

319,90 kr.

PRAKTISK OPBEVARING TIL OG FRA BANEN.

Nike Academy Team-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Den har rum, som giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.

Fordele Hovedrummet er rummeligt nok til din bold og meget mere.

Rum med lynlås til vådt/tørt udstyr i bunden hjælper med at holde tingene rene og organiseret.

Hånd-og skulderstropper, så du nemt kan bære dit udstyr.

Lille indvendig lomme og udvendig lomme med lynlås til opbevaring af små værdigenstande.