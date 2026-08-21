Nike Academy Team
Sportstaske til fodbold (medium, 60 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Academy Team-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Den har rum, som giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.
- Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
- Stylenr.: CU8090-410
Nike Academy Team
PRAKTISK OPBEVARING TIL OG FRA BANEN.
Nike Academy Team-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Den har rum, som giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.
Fordele
- Hovedrummet er rummeligt nok til din bold og meget mere.
- Rum med lynlås til vådt/tørt udstyr i bunden hjælper med at holde tingene rene og organiseret.
- Hånd-og skulderstropper, så du nemt kan bære dit udstyr.
- Lille indvendig lomme og udvendig lomme med lynlås til opbevaring af små værdigenstande.
Produktoplysninger
- 62 cm L x 30 cm B x 30 cm H
- 60 liter
- 100% polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
- Stylenr.: CU8090-410
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy Team