Tips til pasform

Tall-størrelser: Vær opmærksom på, at nogle af vores shorts findes i forskellige længder. Størrelse 32+2 er for eksempel 5 cm længere end vores almindelige pasform. Tall-størrelser findes kun for udvalgte styles.

Hvis et af dine kropsmål ligger på grænsen mellem to størrelser, skal du bestille den lille størrelse for at få en mere tætsiddende pasform eller den store størrelse for at få en mere løstsiddende pasform. Hvis dine hofte- og taljemål svarer til to forskellige størrelser, skal du bestille den størrelse, der passer til dit hoftemål..





Sådan måler du