Sådan kommer du til at elske at løbe

Hold romancen i live

Fejr det, hver gang du starter et løb

Det er for tidligt, og din seng er varm. Eller det har været en lang dag, og du vil bare sidde i sofaen. Det sværeste ved at løbe? At komme i gang. "Brug et øjeblik på at anerkende dig selv for det," siger Coach. "Efter de første 100 meter bliver alt lettere."

Omfavn dine dårlige løb

Alvorssnak: Du får måske ikke det sagnomspundne runner's high, hver gang du løber. Og det er okay. "Hvis du vil måle succes og forbedring, er der ingen bedre måde at gøre det end ved at gennemføre et elendigt løb. Det viser, at du er fysisk og mentalt stærk," siger Coach.

Tilføj anden træning for at opbygge styrke

"Du skal arbejde for at holde dig sund," siger Coach. Hvis du bruger de muskler, som ikke styrkes ved løb, kan du løbe længere. Core-arbejde, en stærkere hofte, og toning af overkroppen er vigtigt for at modstå kilometernes virkning. Nike Training Club har træninger, der er designet særligt til at opbygge styrke, balance og forøge din fleksibilitet.

iOS

Android

Lyt til din krop

En kæmpe morgenmad efter et langt løb? Gør det. Skal du bare ligge på gulvet i ti minutter? Det er også i orden. "At forblive inspireret til at løbe handler om at gøre det sjovt," siger Coach. "Fejring er en del af restituering." Brug i det mindste et øjeblik på at sætte pris det, din krop er i stand til.