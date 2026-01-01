Nike Genbrug og Donation

Genbrug og Donation hjælper med at reducere spild ved at rengøre og donere eller genbruge brugte sko og brugt tøj. Det er sådan, vi gerne vil være med til at sikre, at tøj og sko, som allerede er blevet brugt, lever videre, når du er færdig med at bruge det. Vilkår og betingelser gælder.