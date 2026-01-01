Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

Åben • Lukker klokken 20.00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

Få rutevejledning

Åbningstider

man. - lør.: 10.00 - 20.00
søn.: Lukket

Services

  • Nike-gavekort

    Nike-gavekort

    Denne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.

  • Nike.com- og Nike App-returneringer

    Nike.com- og Nike App-returneringer

    Denne butik accepterer returvarer for Nike.com og Nike App-ordrer.

  • Klik og hent

    Klik og hent

    Køb foretaget på nike.com kan afhentes i denne butik.

  • Nike Genbrug og Donation

    Nike Genbrug og Donation

    Genbrug og Donation hjælper med at reducere spild ved at rengøre og donere eller genbruge brugte sko og brugt tøj. Det er sådan, vi gerne vil være med til at sikre, at tøj og sko, som allerede er blevet brugt, lever videre, når du er færdig med at bruge det. Vilkår og betingelser gælder.

Butikker i nærheden