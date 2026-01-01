Denne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.
Nike.com- og Nike App-returneringer
Denne butik accepterer returvarer for Nike.com og Nike App-ordrer.
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Køb foretaget på nike.com kan afhentes i denne butik.
Nike Genbrug og Donation
Genbrug og Donation hjælper med at reducere spild ved at rengøre og donere eller genbruge brugte sko og brugt tøj. Det er sådan, vi gerne vil være med til at sikre, at tøj og sko, som allerede er blevet brugt, lever videre, når du er færdig med at bruge det. Vilkår og betingelser gælder.